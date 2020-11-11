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    • 11.11.2020 14:30
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    Denizli'de korkunç olay! Üniversiteli Cennet 'ı erkek arkadaşı boğarak öldürdü

    Denizli'de Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet (22), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak, öldürüldü. Olayın ortaya çıkmasının ardından zanlısı erkek arkadaş, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

    İHA
    Denizli'de korkunç olay! Sevgilisini boğarak öldürdü

    Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eray H., kız arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş'ın (22) kaldığı aparta gitti. Eray H., ile Tokbaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Tartışmanın ardından bir anlık cinnet getiren Eray H., Pamukkale üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenilen Tuğba Tokbaş'ı boğarak öldürdü.

    Cinayet zanlısı erkek arkadaşın aparttan hızlıca çıkması ve daireden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daireye girdikleri sırada genç kadının hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



    KATİL, EMNİYETE GİDEREK İTİRAF ETTİ

    Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen genç kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

    Olayın ortaya çıkmasının ardından cinayet zanlısı erkek arkadaş, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Eray H.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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