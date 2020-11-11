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    • Yaşam
    • 11.11.2020 15:15
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    • 11.11.2020 15:19
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    Son dakika haberi... 'da direksiyon başında nöbeti geçiren sürücü yaptı

    'dan gelen son dakika haberine göre 56 yaşınki Hüseyin Otçu, aracıyla seyir halindeyken nöbeti geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Otçu, önce bir otomobile ardından da kaldırıma çarptı. da yaralanan Hüseyin Otçu hastaneye kaldırıldı.

    DHA
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    Kaza, Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

    KALDIRIMA ÇARPARAK DURABİLDİ
    Hüseyin Otçu'nun kullandığı 07 ES 157 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarptı, ardından da karşı şeride geçip, kaldırıma çarparak durabildi.

    POLİS ARAÇTAN ÇIKARDI
    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, otomobilde sıkışan Hüseyin Otçu'yu çıkardı.

    EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ
    Sağlık ekiplerine müdahale sırasında epilepsi nöbeti geçirdiğini söyleyen Hüseyin Otçu, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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    Haberler Yaşam Son dakika haberi... Antalya'da direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü kaza yaptı