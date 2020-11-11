Kaza, Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
KALDIRIMA ÇARPARAK DURABİLDİ
Hüseyin Otçu'nun kullandığı 07 ES 157 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarptı, ardından da karşı şeride geçip, kaldırıma çarparak durabildi.
POLİS ARAÇTAN ÇIKARDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, otomobilde sıkışan Hüseyin Otçu'yu çıkardı.
EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ
Sağlık ekiplerine müdahale sırasında epilepsi nöbeti geçirdiğini söyleyen Hüseyin Otçu, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.