Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.11.2020 08:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2020 08:41
    ABONE OL

    Günlük burç yorumları – 11 Kasım 2020 Çarşamba

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Kasım 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem; 1983 yılında Jüpiter - Neptün - Yay döngüsünde kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında tarihte az görülen kararlara imza atacak.

    KOÇ: BURCUNUZDA geri giden Mars, sizi duygusal konulara sığınmaya itiyor. Sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek isteyebilir, onlarla sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz.
    Onlarla iş birliği içindesiniz.



    BOĞA: BUGÜN yatırım konusunda kafanız oldukça işlek çalışıyor. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların siz sağlayacağı olumlu sonuçlardan yola çıkarak, imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz.



    İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmemelisiniz. Her hareketten anlam çıkartmak size yorucu gelebilir.
    Ortamlarda, kendi tarzınızı ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz.



    YENGEÇ: PARTNERİNİZLE beraberliğiniz farklı duygular içinde gelişecektir. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Siz kendinizi oyalarken, onu uzaktan izlemeli ve hemen karar vermemelisiniz.



    ASLAN: KOŞULLARINIZI düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, başka bir boyuta geçiyorsunuz.
    Enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.



    BAŞAK: MADDENİN esiri değilsiniz. Bugün daha soyut davranmak isteyeceksiniz. Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz.
    Gizemli ve çekici olaylara karşı bir merak ve araştırma söz konusu olacak.



    TERAZİ: KENDİ doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda çevrenize baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.
    Yorulmaktan korkmuyorsunuz.



    AKREP: AKLINIZ çok karışık. Düşünceleriniz dağınık seyrediyor. Yapmak istedikleriniz için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var.
    Bu hafta bilinçaltı motivasyonunuz belirgin ve yönlendirici seyrediyor.



    YAY: BUGÜN, orijinal fikirlerinizi ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı daha da güçlendirebilirsiniz.
    Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Bazı dış etkenler, sizin enerji gücünüzü etkiliyor.



    OĞLAK: İYİ bir planlamaya ihtiyacınız var. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, birçok başarıyı sentezleyeceksiniz. Kendinizi yenilemek istiyorsanız, eski şartlarınızın yaşattığı zorlukları yapmamaya çalışmalısınız.



    KOVA: BUGÜN kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz.
    Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bilinç altınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacaksınız.



    BALIK: BUGÜN, maddi hırslarınız ön planda olacaktır. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz.
    Kendinizi ifade etmenin en güzel yollarından biri maddesel özgürlük.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Günlük burç yorumları – 11 Kasım 2020 Çarşamba