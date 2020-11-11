SON DAKİKA: Yıllar sonra gelen itiraf: ‘Öldü’ denilen çocuktan 34 yıl sonra haber var

İstanbul'daki akıl almaz olay, 1986'da Üsküdar'da bulunan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddialara göre Bağcılar'da yaşayan Mustafa - Nezahat Kantar çiftinin ilk bebeği, 7 aylıkken hastanede dünyaya geldi. Erken doğan erkek bebek, sağlık sorunları nedeniyle bir süre hastanede kalmak zorunda kaldı. Yaklaşık iki hafta kadar hastanede tutulan bebek için hastane görevlileri tarafından aileyedenildi. Bebeğin cenazesi de aileye teslim edilmedi. 58 yaşındaki baba Mustafa Kantar yıllar sonra hayatının en çarpıcı haberini aldı. Kantar'ın ağabeyinin bir arkadaşı, o dönem hastanede görev yapan hemşire Necla T.'yi tanıdığını, hemşirenin bebeği gizlice alıp Bursa'ya götürdüğünü, bir süre sonra da Makedonya'ya gittiğini aileye söyledi. Aldığı haberle şaşkına dönen Mustafa Kantar, eşiyle birlikte çocuğunun izini sürdü, ancak bir türlü ulaşamadı.Mustafa Kantar, şunları söyledi: