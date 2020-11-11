Özellikle kış aylarında sürücülerin yollarda zorluk yaşamaması ve kazaların önlenmesi için zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Türkiye genelindeki milyonlarca sürücü havaların soğumasıyla birlikte kışlık lastiğin ne zaman takılacağını merak etmeye başladı. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kışlık lastik ne zaman takılır? İşte cevabı...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.