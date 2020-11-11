Ben, hayatımı idame ettirebilmem için, hayatta kalabilmek için yardım talebim var. Bu hayatı sürdürebilmek için bu hamileliğe ihtiyacım var. Aksi taktirde tüp bebek sahibi olamazsam bu hayatı sürdüremeyeceğim.

En kısa zamanda 6 ay veya 1 yıl içerisinde böbreklerim alınacak. Bu yüzden benimde başka çarem kalmadı. Yaşamak için bu tüp bebeğe ihtiyacım var" diye konuştu.