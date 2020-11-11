SERVİS İÇİN PORTAKAL DİLİMLERİ

Brokoliyi yıkayıp küçük parçalara ayırın. 6-7 dakika haşlayın ve pişmesini durdurmak için buzlu soğuk suyun içine atıp birkaç dakika bekletin. Suyunun iyice süzülmesini sağlayın. Zeytinyağı ve baharatları derin bir kapta karıştırıp sosu iki ayrı kaba alın. Kaplardan birine brokoliyi diğerine tavuk etini koyup karıştırın. Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine tavuk etini ve brokolileri dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 30-35 dakika arada bir kontrol ederek pişirin.

4 KİŞİLİK

4 adet tavuk kalça eti

1 adet brokoli

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı kimyon

2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı köri

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı tuz

EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER