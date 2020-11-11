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    • Yaşam
    • 11.11.2020 Gazete
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    nasıl yapılır? İşte tarifi |

    Brokoliyi yıkayıp küçük parçalara ayırın. 6-7 dakika haşlayın ve pişmesini durdurmak için buzlu soğuk suyun içine atıp birkaç dakika bekletin. Suyunun iyice süzülmesini sağlayın. İşte tarifinin detayları...

    Fırında bol baharatlı ve tavuk brokoli

    SERVİS İÇİN PORTAKAL DİLİMLERİ
    Brokoliyi yıkayıp küçük parçalara ayırın. 6-7 dakika haşlayın ve pişmesini durdurmak için buzlu soğuk suyun içine atıp birkaç dakika bekletin. Suyunun iyice süzülmesini sağlayın. Zeytinyağı ve baharatları derin bir kapta karıştırıp sosu iki ayrı kaba alın. Kaplardan birine brokoliyi diğerine koyup karıştırın. Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine tavuk etini ve brokolileri dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 30-35 dakika arada bir kontrol ederek pişirin.

    4 KİŞİLİK
    4 adet tavuk kalça eti
    1 adet brokoli
    Yarım su bardağı zeytinyağı
    2 tatlı kaşığı kimyon
    2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
    1 tatlı kaşığı
    Yarım tatlı kaşığı karabiber
    1 yemek kaşığı
    1 tatlı kaşığı tuz

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