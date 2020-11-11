'HATAM BULUNMUYOR'



İfadesinde bir hatasının olmadığını iddia eden şüpheli, "Hasta 27 Eylül 2018 tarihinde kontrole gelmiş ve neredeyse topraklamanın kalmadığı, dudak şeklinin gayet normal olduğu, sadece minik minik yüzeysel topaklanmaların olduğu görülmüş ve hastaya herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Hastaya uygulanan işlemde herhangi bir kusurum ve hatam bulunmamaktadır" şeklinde konuştu. Topaklanma olayının vücudun başka yerindeki uçuk, yara ve yüzeysel tahriş sonucu ortaya çıkabileceğini kaydeden şüpheli, "Kaldı ki müşteki, dudakta ortaya çıkan probleme kendi kusuruyla sebebiyet vermiştir. Başka bir yerde muayene olmuş ve işlem yaptırmış olma ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca müşteki, kendi vücudundan kaynaklanabilecek alerjik ve diğer reaksiyonlar hakkında bilgilendirilmiştir. Bu nedenle hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Öte yandan dosya, müşteki Ece Deniz'in rapor alması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.