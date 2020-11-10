Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam saatlerinde İstanbul ve Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamayla birlikte 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? İşte detaylar...

İSTANBUL

İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kararın uygulamasına 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren başlanacak.