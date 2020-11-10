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    • 10.11.2020 23:34
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    Son dakika: ? kaç?

    Türkiye genelindeki milyonlarca vatandaş 65 yaş üstü nın olduğu illeri ve saat aralığını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak bugün akşam saatlerinde Ankara ve İstanbul'da saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği açıklandı. Peki, ? kaçla kaç arası? İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var?

    Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam saatlerinde İstanbul ve Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamayla birlikte 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? İşte detaylar...

    İSTANBUL

    İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kararın uygulamasına 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren başlanacak.

    ANKARA

    Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

    Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

    ESKİŞEHİR

    Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

    GAZİANTEP

    Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir.

    Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

    BURSA

    Bursa'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

    Bursa Valilğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

    ERZİNCAN

    Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.
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    Haberler Yaşam Son dakika: Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?