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    • 10.11.2020 21:28
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    Isparta'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

    Son dakika haberi... Isparta'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarda sigara içmenin yasaklandığı bildirildi.

    AA
    Isparta'da sigara yasağı

    Isparta'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarda sigara içmenin yasaklandığı bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, temizlik, maske, mesafe konusuna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

    İŞTE YASAK GETİRİLEN YERLER
    Kentin giriş çıkışlarında tüm araçlarda izolasyon kuralının ihlal edilip edilmediğinin kontrol edileceği vurgulanan açıklamada, kent merkezindeki Kaymakkapı Meydanı, Hükümet, Çayboyu, 6 Mart Atatürk, Cumhuriyet ve Mimar Sinan caddelerinde; kafeler bölgesi, pazar yerleri, açık ve kapalı otobüs duraklarında bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

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