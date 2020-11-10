Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
DENETİM NOKTALARINDAN KAÇIYORLARDI
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir grubun kurduğu WhatsApp grubunda, polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.
100 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, belirledikleri grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.