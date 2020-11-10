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    • 10.11.2020 16:32
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    • 10.11.2020 16:36
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    Son dakika: 'da polislerin uygulama noktalarını 'tan paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı

    Yaşanan son dakika gelişmesine göre; İnegöl'de polislerin ilçede uygulama yapacağı noktaları gruplarından paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

    AA
    WhatsApp gruplarına dikkat! Polis soruşturma başlattı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

    DENETİM NOKTALARINDAN KAÇIYORLARDI

    İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir grubun kurduğu WhatsApp grubunda, polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.

    100 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, belirledikleri grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.
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    Haberler Yaşam Son dakika: Bursa'da polislerin uygulama noktalarını WhatsApp'tan paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı