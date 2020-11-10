Sürücü Hüseyin Taş ile araçta bulunan Esma Taş ve Efendi Aydemir, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Nadire Aydemir ise 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.