YER KABUĞUNDA BULUNMAZ

Keşfedilmesi ve üretilmesi, kendinden daha hafif elementlerin radyoaktif izotoplarının yapay olarak değiştirilmesine dayanır. Kaliforniyumun yarı ömürleri bir dakika ile bin yıl arasında değişen izotopların tümü radyoaktiftir. Nükleer hareketliliği nedeniyle, yer kabuğunda bulunmaz.

YÜKSEK RADYOAKTİVİTE İÇEREN BİR ELEMENTTİR

Kaliforniyum toksiktir ve yüksek radyoaktivite içeren bir elementtir. Bu element, kemiklerde birikerek dokulara zarar verebilir. Ayrıca kandaki alyuvarların oluşumunu engeller veya yapılarını bozar. Kaliforniyumun son derece radyoaktif, en tehlikeli ve en zararlı izotopu, yüksek oranda nötron yayma özelliği bulunan Cf-252'dir.