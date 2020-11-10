Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda bazı uygulamalar hayata geçirilecek.

PİKNİK ALANLARI KISITLANACAK

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara göre, park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetleri geçici olarak kısıtlanacak.

İlçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen ya da belirlenecek açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına ilişkin kararlar alınacak.

Yasaklamalarla ilgili olarak park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri ile açık alanlar, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar denetlenecek.

Alınan kararlara uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

MERKEZ ODUNPAZARI İLÇESİNDEKİ BAZI YERLERDE SİGARA KULLANIMI YASAKLANDI

Odunpazarı İlçe Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar gereği, Hamamyolu Caddesi, İki Eylül Caddesi, Asarcıklı Caddesi, Köprübaşı Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Porsuk Bulvarı ve Vilayet Meydanı'nda, halkın ortak kullanımına açık olan tüm park, bahçe ve rekreasyon alanlarında ve tüm pazar yerlerinde sigara kullanımı yasaklandı.

Yasağa uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı bildirildi.