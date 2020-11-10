Günlük burç yorumları

Astrogündem: 6 Ekim 2010 tarihinde kurulan Instagram'ın yönetimsel olarak yeni kararlara gitmesi söz konusu iken bazı ülkelerde yasaklanması ise şaşırtmayacak.

AŞK GEZEGENİ SAVAŞ GEZEGENİNE MEYDAN OKUYOR

Gökyüzünün yoğun bir sürecine hoş geldiniz. Bugün Aşk gezegeni Venüs ve savaş gezegeni Mars karşıtlık yapıyor. Bu karşıtlık gök kubbede yoğunluğu işaret etse de kişisel anlamda arınmayı da temsil ediyor. İncilerimizi dökeceğimiz bir sürece girerken pamuk ipliğine bağlı birliktelikler de önemli sınavlar verebilir.

KOÇ: HER zaman idealleriniz çok önemli.

Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.





BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.





İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönleriniz size avantaj sağlıyor. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.





YENGEÇ: BUGÜN, sevdiklerinizle bir araya gelerek açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı konularda problemler artabilir.



ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız.

Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınız yoğun.



BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz.

Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka hiçkimsenin düşünceleri önemli olmayacak.

Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz. Şartlarınızı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.



AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz.

Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız.





YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ fiziksel artışlar sizi karşı cinse karşı çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz.

Katılacağınız aktivitede karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz biri olabilir.



OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bir gün.



KOVA: SİZ kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar.

Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.



BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağınız olan kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Ayrıntıları iyi planlayın.