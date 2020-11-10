AKRABALARINI BİLE DOLANDIRDILAR

Ev almak isteyen vatandaşların hayatları bir anda kabusa döndü. Üstelik dolandırılanlar arasında müteahhidin yakın akrabaları da vardı. Kimi 50 bin kaptırdı kimi 150 kimi de 200 binini kaptırdı hepsinin hayali aynıydı ev sahibi olmak kaderleri de aynı oldu aynı müteahhit tarafından dolandırıldılar. Şerife Sekü, Bahattin Sekü, Dede Ahmet İnce, Selahattin Eyubi Çilesiz, Sevim Yurtsever ve Ekrem Yalçın dolandırılan vatandaşlardan sadece bir kaçı. Başlarına gelen olayı anlatan mağdurlar şöyle konuştu:

2 tane daire aldık buradan. 200 bin lira para ödedik ama aldığınızı sandınız aslında...

Her gün geliyorduk eve aynı eve biri daha geldi o dedi bizim ben dedim bizim. Ondan sonra ayıktık inşaat durdu gelmediler, mağdurum.