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    • Yaşam
    • 09.11.2020 13:55
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    • 09.11.2020 13:55
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    Çiftlik çalışanı, yemeğini geç getirdiği için patronunu pompalı tüfekle vurdu

    Havran'da çiftlik çalışanı S.E, 'nde doktor olan patronu 'nu istediği yemeği geö getirdiği için pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. 'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    DHA
    İşçi, patronunu vurdu! Sebebi ilginç

    'nde görevli Dahiliye Uzmanı 'na ait Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükşapçı Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan S.E., patronundan kendisine yemek getirmesini istedi.

    POMPALI TÜFEKLE VURDU
    İddiaya göre yemeğini geç getirdiği için Ağaoğlu ile tartışmaya başlayan çalışanı S.E. sözlü tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle patronunu bacaklarından vurdu. Öfkesi dinmeyen S.E., arazi taşıtıyla bağ evini yıkmaya çalıştı.

    DURUMU İYİ
    Olayın duyulmasından sonra bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. , Edremit Özel Hastanesi'nde ameliyata alınırken, şüpheli S.E. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Doktor Ayhan Ağaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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