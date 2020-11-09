Çin'de ortaya çıkan koronavirüs bir yıla yakın süredir dünyada etkisini sürdürüyor. Virüsten korunmak için maske ve mesafe uyarısı yapılırken doğada bulunan şifalı otlar da vücut direncini artırmada oldukça etkili. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da A Haber yayınında koronavirüse karşı hangi bitkilerin etkili olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.
"KEKİK, ADAÇAYI, KARABAŞ, NANE..."
Prof. Dr. Saraçoğlu, şunları söyledi: "Kekiğin içerisinde uçucu yağlar var. Antiviral ve antibakteriyel anlamında çok etkili. Sadece kekik değil, adaçayı, karabaş, nane var. Bütün bunlar uçucu yağ içeren baharat türleridir. Bunlardan hat safhada faydalanabiliyoruz.
"KEKİK YAĞINI DİREKT OLARAK DAMLATMAYIN"
Kekiğin hem çayını içebilirsiniz, hem yağını kullanabilirsiniz yağını doğrudan kullanamazsınız. Dilinize ağzınıza damlatırsanız irite eder, tahriş eder. Dolayısıyla sıcak suyun içine damalatacaksınız hemen buharlaşmaya başlar. Bulunduğunuz ortamı dezenfekte eder. Su sıcak dursun diye altında mum da yakabilirsiniz. Lavanta yağı da dökebilirsiniz, lavanta artı kekik bir aromada oluşturabilir. Sadece lavanta da olabilir, sadece karabaşla da yapabilirsiniz.
"1'E 3 ORANINDA"
Adaçayı, ebegümeci 1'e 3 oranında 6 gram adaçayı ile 2 gram ebegümecini karıştıracaksınız. Bunu 7-8 dakika kaynatacaksınız. Ondan sonra ılımaya bırakıyorsunuz.Ilıdaktan sonra süzün ve sonra gargara yapacaksınız. Bu bütün gün size yetecektir. "