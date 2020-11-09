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    • Yaşam
    • 09.11.2020 12:34
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    • 09.11.2020 12:37
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    Koronavirüse yakalanan gazeteci

    Son dakika haberine göre; yazarı  koronavirüse yakalandı. Kekeç'in tedavisi sürüyor. Kekeç'in oğlu , twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada babasının koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu belirterek " Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, covid + teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz." dedi.

    Koronaya yakalanan Ahmet Kekeç'ten üzücü haber

    yazarı koronavirüse yakalandı. Kekeç'in tedavisi sürüyor. Kekeç'in oğlu , twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada babasının koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu belirterek "Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, covid + teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz." dedi.

    SON YAZISINI 27 EKİM'DE KALEME ALDI
    Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yayın hayatına adım atan Kekeç, 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı.

    Kekeç, ilk olarak Milli Gazete, , Akit ve Star gazetelerinde editör, köşe yazarlığı yaptı. 28 Şubat dönemini anlatan 'Yağmurdan Sonra' adlı bir romana da imza atan Kekeç son olarak Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu. Kekeç aynı zamanda Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte 'En Sıradışı' isimli bir de program sundu. Kekeç'in Akşam Gazetesi'nde son kaleme aldığı yazı 27 Ekim tarihinde 'Siz 'liler hep böyle misiniz?' başlığını taşıyordu.

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    Haberler Yaşam Koronavirüse yakalanan gazeteci Ahmet Kekeç yoğun bakımda