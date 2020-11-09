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    • Yaşam
    • 09.11.2020 13:06
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    • 09.11.2020 13:06
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    Kontrolden çıktı! Takla atarak dereye yuvarlandı

    Bağcılar'da sabah saatlerinde kontrolden çıkarak refüje çarpan araç, daha sonra yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü yaralanırken, bölgede trafik bir süre yoğunlaştı.

    Kontrolden çıktı! Takla atarak dereye yuvarlandı

    Bağcılar'da, kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Ferhat A. idaresindeki 34 BHB 093 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı Şirinevler istikametinde kontrolden çıktı.

    Yol kenarındaki refüje çarpan otomobil daha sonra Tavukçu Deresi'ne yuvarlandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

    Bölgedeki trafik kaza nedeniyle bir süre yoğunlaştı.

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