Patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirdikten sonra kurulayıp bir fırın kabına alın. Üzerine küp doğranmış domates, nane, sarmısak, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek harmanlayın. Kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Folyoyu alıp, üzerine didiklenmiş dil peyniri ve rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Yenide folyoyu kapatıp fırına verin ve peynirler eriyene dek pişirin.



4 adet patlıcan

2 adet domates

3-4 dal kıyılmış nane

1 diş ince kıyılmış sarmısak

5 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber

1 su bardağı didiklenmiş dil peyniri

3 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER