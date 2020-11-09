Bardaklar yapışmasın

BU NE AYAK

Yeni aldığınız bir ayak kabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızı birkaç dakika buhara t ut manız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz.