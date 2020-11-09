Bardaklar yapışmasın

Mutfağınızdaki iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaşça sıcak su koymaya başlayın. Bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
BU NE AYAK
Yeni aldığınız bir ayak kabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızı birkaç dakika buhara t ut manız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz.
GÖZLÜĞÜ OJELEYİN
Kullandığınız gözlüğün vidaları kimi zaman yerinden çıkarak sizlere zor anlar yaşatabilir. Bunun için gözlüğün vidasının çıktığı yere v idayı takmadan önce renksiz oje sürmeniz etkili olacaktır.