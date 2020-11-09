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    • Yaşam
    • 09.11.2020 Gazete
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    lar yapışmasın |

    Mutfağınızdaki iç içe koyduğunuz lar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu u çözmek için bardak ları e koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaşça koymaya başlayın. Bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.

    Bardaklar yapışmasın

    Mutfağınızdaki iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaşça sıcak su koymaya başlayın. Bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.

    BU NE AYAK
    Yeni aldığınız bir ayak kabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızı birkaç dakika buhara t ut manız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz.

    GÖZLÜĞÜ OJELEYİN
    Kullandığınız gözlüğün vidaları kimi zaman yerinden çıkarak sizlere zor anlar yaşatabilir. Bunun için gözlüğün vidasının çıktığı yere v idayı takmadan önce renksiz oje sürmeniz etkili olacaktır.
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