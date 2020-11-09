Hem taciz hem gasp

İstanbul Şişli'de önceki hafta yaşanan olayda, işyerinde mola veren kadın, pandemi nedeniyle açık havada zaman geçirmek için dışarı çıktı. Sokak merdivenlerine oturan kadının yanına bir kişi gelerek oturdu. Simit yerken bir anda harekete geçen kişi, kendi halinde oturan kadına saldırarak tacizde bulundu. Kadının çığlıklar atması üzerine saldırgan, cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Vatandaşlar peşinden koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polis tarafından yakalandı.