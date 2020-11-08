Kontrolden çıkan araç viyadükten uçtu! 1'i ağır 3 yaralı

Kazada Ege Kalfa, İsa Gümüş ve Oğuzhan Topal yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken itfaiye ekipleri yolu temizledi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.