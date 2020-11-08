MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 12°C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 16°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 20°C

Çok bulutlu