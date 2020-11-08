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    | den 7 ile yağış uyarısı | 8 Kasım 2020 Pazar

    tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere, Sinop, Artvin, Kurklareli, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale için yağış uyarısında bulunuldu. İşte 8 Kasım 2020 Pazar günü hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden 7 ile son dakika yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in Kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    8 KASIM 2020 TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA 7°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL 12°C, 18°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 8°C, 16°C
    Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

    KOCAELİ 13°C, 20°C
    Çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    İZMİR 13°C, 23°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA 3°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA 11°C, 22°C
    Az bulutlu

    MUĞLA 10°C, 22°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA 15°C, 27°C
    Az bulutlu

    ANTALYA 17°C, 28°C
    Az bulutlu

    HATAY 12°C, 24°C
    Az bulutlu

    ISPARTA 7°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA 5°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI 3°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 3°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 5°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU 3°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    DÜZCE 6°C, 20°C
    Çok bulutlu

    KASTAMONU 3°C, 16°C
    Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 10°C, 17°C
    Çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 6°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE 13°C, 15°C
    Çok bulutlu, sağanak yağışlı

    SAMSUN 13°C, 18°C
    Çok bulutlu, sağanak yağışlı

    TRABZON 13°C, 16°C
    Çok bulutlu, sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 0°C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu

    KARS -1°C, 10°C
    Parçalı çok bulutlu

    MALATYA 5°C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    VAN 1°C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 6°C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP 8°C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    SİİRT 8°C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA 12°C, 22°C
    Parçalı bulutlu
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 7 ile son dakika yağış uyarısı | 8 Kasım 2020 Pazar