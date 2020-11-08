Günlük burç yorumları – 8 Kasım 2020 Pazar





BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi agresif yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de size yükleyebilirler.





TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alıp kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.