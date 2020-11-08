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    • 08.11.2020 08:36
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    Günlük burç yorumları – 8 Kasım 2020 Pazar

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Kasım 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Ay-Güneş 90'lığı ile yapılan yüzleşmeler birtakım yanlışları ortaya dökebilir. Sosyal medya üzerinden doğal hallerini paylaşan ünlüler eleştiri yağmuruna tutulabilir. GSM firmalarının yeni plan ve projelerini duyabiliriz.

    KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için iş birliği yapmalısınız. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var.



    BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.



    İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.



    YENGEÇ: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.



    ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı olmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.



    BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi agresif yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de size yükleyebilirler.



    TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alıp kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.



    AKREP: Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı bir tavır takınacaksınız. Gücünüzü yansıtmanız, sizi çekici yapıyor.



    YAY: Derin düşünceler içinde olmanız nedeniyle kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz.



    OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakıp başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflere hazır olun. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.



    KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara yoğunlaşacaksınız. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz ama inatçı tavırları canınızı sıkacaktır. Sezgileriniz bugün çok güçlü.



    BALIK: Bugün düşüncelerinizi gizliyorsunuz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
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