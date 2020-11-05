"ÜVEY KIZIMI NEZİH'İN ÖLDÜRDÜĞÜNDEN EMİNİM"

Şüpheli Şehnaz Çinkitaş ise ifadesinde, "Üvey kızım Hande'yi eşim Nezih'in öldürdüğünden eminim. Buna dair savcılığa dilekçede sunmuştum. Zaten son 1 yıldır oğlumla birlikte bu işi Nezih'in yaptığından şüpheleniyorduk. Nezih'in aleyhimdeki beyan ve suçlamalarının hepsi uydurmadır. Ben hiçbir zaman maktulü kastederek kendisine 'Bak kurtulduk' şeklinde şeyler söylemedim. Kendisi ile şu an boşanma aşamasındayız. Ben sabah evden çıktığımda maktul uyuyordu. Maktulün böbrek rahatsızlığı vardı, bu nedenle altında hasta bezi vardı. Maktul ile aramızda ara sıra temizlikle ilgili tartışmalar olsa da aramız gayet iyiydi. Ben ne biliyorsam hepsini söyledim, benim üvey kızımın öldürülmesinde en ufak bir ilgim yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" şeklinde beyanda bulundu.

