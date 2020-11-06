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    • 06.11.2020 09:23
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    SON DAKİKA: kuryesine 'den destek ziyareti!

    Son dakika haberine göre, / terör örgütünün katlettiği 3 işçinin cenaze törenine katılmayan milletvekilinin, o sırada  taciri 'nin ailesine destek ziyareti için taziyesine gitmesi vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

    Uyuşturucu kuryesine HDP desteği!

    'lı teröristler tarafından 'nin Derecik ilçesinde 04 Kasım günü yol yapımı çalışması esnasında katledilen; Mehmet Reşat Keskin, Zeki Ölmez ve Selim Gündüz isimli 3 işçi düzenlenen cenaze töreninden sonra toprağa verildi. İşçilerden 2'sinin Hakkari'nin ilçesinde cenaze töreni yapıldığı esnada milletvekili Murat Sarısaç, milletvekili Berdan Öztürk, Hakkari milletvekili Sait Dede ve Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın, isimli tacirinin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirmelerine Yüksekovalılar tepki gösterdi.

    HDPLİ VEKİLLER HALKI DEĞİL UYUŞTURUCU TACİRİNİ TERCİH ETTİ

    Ekmek parası için çalışırken PKK'lı teröristler tarafından katledilen sivil işçilerin cenazesine katılmayan, halkı tercih etmeyen HDP Milletvekilleri uyuşturucu taciri Şerali Dereli'ye destek ziyaretine gitti.

    29 Ekim 2020'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda ölen Şerali Dereli' nin 1985 yılından buyana uyuşturucu konulu birçok suç kaydının bulunduğu, son operasyon da ise piyasa değeri 1,5 milyon TL değerindeki metanfetamini 'dan getirdiği biliniyor.

    YÜKSEKOVALILAR HDP'Lİ VEKİLLERİ KINADI

    Yüksekova'lı işçilerin cenaze töreni ne katılan vatandaşların ise "PKK eşittir uyuşturucudur,, HDP milletvekillerinin bölgemizde uyuşturucu kaçakçısının evine taziyeye gitmesini kınıyoruz" şeklindeki söylemleri dikkat çekti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Uyuşturucu kuryesine HDP'den destek ziyareti!