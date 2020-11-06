PKK’ya eleman temin etmekle sürekli gündeme gelen HDP Van il başkanlığı, yöneticilerinin örgütle olan bağları ise gün yüzüne çıkıyor. HDP’nin eski yöneticilerinden olan Yadişen Karabulak’ın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Terör örgütüne üye olmak suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Karabulak’ın terör örgütü PKK'ya eleman temini ile örgüt mensuplarına erzak ve lojistik sağladığı belirtilen kararda, sanığın sabit görülen eylemlerini belli bir hiyerarşi dışında gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği kaydedildi.