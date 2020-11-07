İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmıştı. Sedyeyle taşınan Elif, İBB İtfaiyesi eri Muammer Çelik'in parmağını sıkıca tutmuştu. O anları ise İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'nda İtfaiye fotoğrafçısı olarak görev alan Süreyya Mümtaz Kurt fotoğraflamıştı. Minik Elif'in parmağını tuttuğu Çelik ve o anı ölümsüzleştiren Kurt yaşadıklarını anlattı.

"ALLAH FAKTÖRÜ DE VAR"

Muammer Çelik, "Elif deprem esnasında bazasında uyuyormuş. Kendi yattığı odanın bir anda aşağıya devrilmesiyle, Elif oradan yuvarlanıp, ranzasının dibine düşmüş. Tabi Allah faktörü de var. Allah diğer gardolabı da hemen yanına devirmiş. Beton onun üzerine devrilmiş. Kendi boyundan bile daha küçük bir alanda, yaşam alanı, yaşam üçgeni oluşmuş ve Elif'i bu şekilde çıkarttık" dedi.