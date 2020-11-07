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    • Yaşam
    • 07.11.2020 16:24
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    • 07.11.2020 16:24
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    Halı silkeleyen karısına yardım etmek isteyen koca, balkondan düşerek hayatını kaybetti

    'da balkonda halı silkeleyen karısına yardım etmek isteyen 44 yaşındaki , dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerinde yapılan incelemede Sönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

    AA
    Karısına yardım etmek isteyen koca öldü

    Muhuttin Mahallesi Bağlariçi 4. Sokak'taki 6 katlı bir binanın 5'inci katında yaşayan (44), balkonda halı silkeleyen eşine yardım etmek istedi.

    BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
    Dengesini kaybeden Sönmez, balkondan zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Sağılık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Sönmez'in cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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