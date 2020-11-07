AVCILAR, 4 GÜN SONRA BULDU

Ailesinin haber vermesiyle birlikte arama kurtarma ekipleri yaşlı kadını bulmak için seferber oldu. 4 gündür her yerde aranan yaşlı kadın soğuğa, açlığa ve yırtıcı hayvanlara rağmen dağlarda 4 gün geçirdikten sonra sağ olarak avcılar tarafından bu sabah saatlerinde bulundu.