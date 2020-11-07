Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.11.2020 11:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2020 11:24
    ABONE OL

    'da kimliği belirlenmeyen erkek cesedi yanında aparatı ile bulundu

    Yıldırım ilçesi Demetevler mahallesinden geçen Deliçay'da sabah işe giden vatandaşlar kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi ve cesedin yanında aparatı bulundu.

    İHA
    Esrarengiz ceset

    Yıldırım ilçesi Demetevler mahallesinden geçen Deliçay'da sabah işe giden vatandaşlar suyun içinde birinin yattığını gördü. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

    UYUŞTURUCU APARATI DA BULUNDU
    Yapılan incelemede derenin içinde yatan kimliği belirlenemeyen erkeğin öldüğü belirlendi. Cesedin yanında uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu.

    POLİSLER İNCELEME BAŞLATTI
    Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatırken, kimliği teşhis edilemeyen şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 30 yaşlarındaki şahsın kimliğinin tespitine çalışılıyor
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Bursa'da kimliği belirlenmeyen erkek cesedi yanında uyuşturucu aparatı ile bulundu