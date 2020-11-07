İstanbul Silivri'de morgdaki iş adamının cebinden 90 bin liralık çeki hastane görevlisi çaldı

Sabah'ın haberine göre; İstanbul'un Silivri ilçesinin tanınmış esnaflarından biri olan Nazım Toker (44), 5 Haziran akşamı kalp krizi geçirdi. Toker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertesi gün Yeni Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi.

EŞİ ÇEKİ GÖREMEYİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Nazım Toker'in eşi Ayseni Toker, kocasının cebinde bir süredir tahsil edilmek üzere taşıdığı 90 bin liralık çekin kayıp olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.