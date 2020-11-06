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    • 06.11.2020 23:29
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    • 06.11.2020 23:29
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    'in Altıeylül ilçesinde bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

    'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal , Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

    Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

    'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal , Covid-19 vakalarındaki artış ve temaslı kişilerin artması üzerine Altıeylül 'nun kararıyla karantinaya alındı.

    Jandarma ekipleri, kırsal mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

    BALIKESİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
    Karantina uygulamasıyla ilgili olarak Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Altıeylül ilçemize bağlı Kozören Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 06.11.2020 Cuma Günü saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." ifadelere yer verildi.

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