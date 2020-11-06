



'MİSAFİR KABUL ETMİYORUZ, KİMSE KUSURA BAKMASIN'

Sahilde yürüyüş yapan Mahmut Haznedar herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu artış bizi korkuttu ve bugün evde bu konuyu konuştuk. Artık misafirliğe gidip gelmek yok. Bugünden itibaren misafir kabul etmiyoruz, kimse kusura bakmasın. Bu işin şakası yok. Önce insan sağlığı, yaşamak istiyorsak kurallara uymalıyız. Maske takmayan insanlar var, insanlar çok duyarsız" dedi.



'EĞLENCE MEKANLARI ÇOK KABALIK'

Bu artışın herkesi endişelendirdiğini ifade eden Serdar Kalender, "İnsanlar, maske ve mesafe kurallarına genel olarak uyuyor. Ancak toplu ulaşım ve eğlence mekanları çok kabalık, bu yüzden vaka sayısının arttığını düşünüyorum. Bu açıklama bizi korkuttu, aldığımız önlemleri artırdık. Kabalıktan uzak duruyorum. Kurallara herkesin uyması gerekiyor" diye konuştu.



'KURALLARA UYARSAK BUNU ATLATIRIZ'

Mithat Yıldırım, "Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. En önemli vazifemiz bu, kurallara uyarsak bunu atlatırız. Samsun'daki bu artış bizi korkuttu, zaten evden dışarı genel olarak çıkmıyoruz. Lütfen kurallara uyalım" diye konuştu.



Atakum sahilinde bulunan kafelerin çok kalabalık olduğunu belirten Abdülkadir Köksal Topçu, "Ben kurallara uyuyorum ama herkesin de uyması lazım. Özellikle gençler kurallara uymuyor, bu artışı kafelerdeki yoğunluğa bağlıyorum" dedi.