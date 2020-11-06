Günlük burç yorumları

Astrogündem: Merkür-Satürn 90'lığıyla birlikte teknik anlamda devletlerin birbiriyle kapışmalarına tanık olabiliriz. Global finans alanında ağrılığını koymak isteyen ülkeler ihracat konusunda iddialı bir yapı kurabilirler.

DEĞİŞİMLER KOLAYCA OLMAZ

Hayatlarımızdaki değişim rüzgarını bize daha net hissettirerek hayatlarımıza usulca sirayet eden Kasım ayı aslında yaşamımızdaki birçok şeyi ne kadar çok değiştirmek istediğimiz gerçeğini bize gösterebilir. İnkâr ettiklerimiz artık hayatımızın bir parçası haline gelirken ''asla!'' sözünü ise kullanmamak konusunda titiz davranmamız gerekebilir. Nedensiz yere yaptığımız işlerle ve aldığımız kötü kararlarla karakterimizi sorgulamaktan yana bir tavır gütmememiz gerektiği konusunda ayrıca hissedebiliriz Kasım ayını… Ancak şu bir gerçek ki;

Standart çizgilerden sıyrılma isteğiyle daha önce alamadığımız radikal kararları bu ay alabiliriz. Çünkü bizim için değerli olmayan durumlara vakit ayırmak konusunda eskisi kadar bonkör davranmak istemeyeceğiz.