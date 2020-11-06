Günlük burç yorumları

Astrogündem: Merkür-Satürn 90'lığıyla birlikte teknik anlamda devletlerin birbiriyle kapışmalarına tanık olabiliriz. Global finans alanında ağrılığını koymak isteyen ülkeler ihracat konusunda iddialı bir yapı kurabilirler.
DEĞİŞİMLER KOLAYCA OLMAZ
Hayatlarımızdaki değişim rüzgarını bize daha net hissettirerek hayatlarımıza usulca sirayet eden Kasım ayı aslında yaşamımızdaki birçok şeyi ne kadar çok değiştirmek istediğimiz gerçeğini bize gösterebilir. İnkâr ettiklerimiz artık hayatımızın bir parçası haline gelirken ''asla!'' sözünü ise kullanmamak konusunda titiz davranmamız gerekebilir. Nedensiz yere yaptığımız işlerle ve aldığımız kötü kararlarla karakterimizi sorgulamaktan yana bir tavır gütmememiz gerektiği konusunda ayrıca hissedebiliriz Kasım ayını… Ancak şu bir gerçek ki;
Standart çizgilerden sıyrılma isteğiyle daha önce alamadığımız radikal kararları bu ay alabiliriz. Çünkü bizim için değerli olmayan durumlara vakit ayırmak konusunda eskisi kadar bonkör davranmak istemeyeceğiz.
Tekdüze İlişkilerle Sınanıyoruz
Kendi hayatımızdaki kırılmalar bir yana dursun çevremizdeki kişilerin de hayatlarında ilişkileri ile sınandığını göreceğimiz bir sürece merhaba diyoruz. Samimiyeti ve güven duygusunu arıyoruz diyor gökyüzü. Kişisel hayatımıza odaklandığımızı hissedeceğiz. Öyle bir zaman gelir ki kendimize zaman ayıramadığımızı düşünürüz. İşte! Kasım ayında kendimize de hak ettiğimiz o zamanı ayırabileceğiz. Sevgi ve şefkat duygusunun gücünü ise çevremizdeki tekdüze gelişen ilişkileri gördükten sonra daha iyi anlayacağız.
İhtiyaçları Ertelemiyoruz
Duygusal anlamda kendimize iyi gelen rutinleri yaparken ve hayatımızdan tıpkı sosyal medya hesaplarımızdan da çıkardığımız gibi kişileri çıkarırken ihtiyaçlarımızı ikinci plana atmak istemeyeceğiz. Kasım ayının gökyüzü transitleri lüks harcamalara kaçabileceğimizi de usulca vurguluyor biz insanlığa. Kasım ayında en çok neleri mi yaparız?
Dostlarımızla eğlenebileceğimiz ve kaliteli zaman geçirebileceğimiz aktiviteler planlayabiliriz
Hobilerimize yönelebilir, bu hobilerimiz için harcama yapmaktan kaçınmayabiliriz.
Kozmetik, bakım ve temizlik eşyalarına olan harcamalarımız oldukça artabilir
Dış görünüşümüz için alışveriş yapmaktan ve yeni şeyler almaktan çekinmeyebiliriz.
Kendimizi mutlu etmek için elimizdeki maddi imkanları sonuna kadar kullanmak isteyeceğiz kısacası.
Toparlanan İlişkiler Yükselişte
Kasım ayının bir güzel etkisi de toparlanma sürecinde olan ilişkileri ilgilendiriyor. Gökyüzü ilişkisinde, evliliğinde sorunları olanlar için adeta ilaç niteliğinde etkilerini gösterebilir. Anlaşmazlıkları, ilgisizlikleri ve aşırı kıskançlığı ilişkilerimize dahil etmek istemeyeceğiz. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz kişiyle zaman geçirmek için fırsat yaratabiliriz. Gök kubbe ilişkilerimizi toparlamanın sosyal hayatımıza olan olumlu etkisinin de çok olacağını vurguluyor.
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Bugünlerde aile ve arkadaş çevrenizde desteklenmeyen davranış veya isteklerde bulunabilirsiniz bu da sizi biraz yalnızlaştırabilir.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Etrafınızdaki negatif enerji ile baş edebileceğiniz bir gündesiniz. İç huzurunuzu yakalayabilecek ve insanları değiştirmeye çalışmayacaksınız.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Kendinizi ifade etmek konusunda başarılı olduğunuz bir günde olacaksınız. Hitabetinizin kuvvetlenmesi iş yerinizde hemen dikkat çekmenize neden olabilir.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
Bugünlerde duyacağınız dedikodu türevi konularda yorum yapmaktan kaçınmanız özellikle iş yerinizdeki prestijiniz için önemli olacak. Sakin kalmakta fayda var.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
Ön görülebilir konularda yardım isteyen kişilere yardım edebileceksiniz. Ruh hali olarak üzerinizdeki yoğun neşe enerjisinin tadını çıkartma fırsatı yakalayabilirsiniz.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
Bugünlerde kendinizi başkaları ile kıyaslamayın ve işinizde rekabet içerisinde olmayın. Kendinizi işinize odakladığınızda rakipsiz başarılar elde edebileceksiniz.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
Son zamanlarda hayatınızdaki kötü giden olaylara çok fazla takılı kaldığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Seçimlerinizi dikkatli yapın. Takıntıya gerek yok.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Kendinizi geliştirdiğinizi görmek partnerinize ve ailenize iyi gelecek. Hayat dolu olmanız geleceğinizde güzel günlerin açığa çıkmasına vesile olacak...
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
Karmaşık fikirlerin içerisinde kalmamaya özen gösterin. Belirgin olan olaylara hızlıca önlem alabileceksiniz. Hayatınıza ve seçimlerinize verdiğiniz değeri göreceksiniz.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
Aldığınız kararları sürdürmek ve her gün hedefinize küçük bir adım atmak sizi beklediğiniz başarıya götürecektir. Dualar ve ritüeller için uygun bir gün.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
Duygularınız konusunda kendinizi dizginlemeniz gereken bir gündesiniz. Güzel duyguların yanında kıskançlık gibi duygular da sizi ele geçirmeye çalışabilir.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
Aslında olması gerekenin farkındasınız fakat aksiyon almak noktasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Etrafınızda sizi üzen kişilerin pişmanlık ve geri dönüş haberlerini alabilirsiniz.