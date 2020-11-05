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    • Yaşam
    • 05.11.2020 Gazete
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    Yeşilçam'ın ‘’u kadın leri sebebiyle karakterini lanetledi

    ’ lakaplı , kadın lerini lanetledi. İki yıl önce kızını kaybeden ünlü oyuncu, “Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum” dedi.

    Karakterini lanetledi

    Yeşilçam'ın kötü karakteri Coşkun Göğen, dün Ölüm Tuzağı filminin çekimleri için Samsun'daydı. İki yıl önce kızı Dünya Göğen'i kanserden kaybeden oyuncu, kadın cinayetleri sorulduğunda kızını hatırladı.

    Sette soruları yanıtlayan 75 yaşındaki Göğen, şu ifadeleri kullandı: "Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim üç tane kızım var. Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya'm gitti. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum. Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum. En büyük zenginlik sevgi saygı. En büyük zenginlik paylaşmasını bilmek, konuşabilmek."


    Dünya Göğen, uzun süre kanserle mücadele etmişti.
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    Haberler Yaşam Yeşilçam'ın ‘Tecavüzcü Coşkun’u Coşkun Göğen kadın cinayetleri sebebiyle karakterini lanetledi