Yeşilçam'ın kötü karakteri Coşkun Göğen, dün Ölüm Tuzağı filminin çekimleri için Samsun'daydı. İki yıl önce kızı Dünya Göğen'i kanserden kaybeden oyuncu, kadın cinayetleri sorulduğunda kızını hatırladı.
Sette soruları yanıtlayan 75 yaşındaki Göğen, şu ifadeleri kullandı: "Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim üç tane kızım var. Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya'm gitti. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum. Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum. En büyük zenginlik sevgi saygı. En büyük zenginlik paylaşmasını bilmek, konuşabilmek."
Dünya Göğen, uzun süre kanserle mücadele etmişti.