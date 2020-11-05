Sette soruları yanıtlayan 75 yaşındaki Göğen, şu ifadeleri kullandı: "Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim üç tane kızım var. Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya'm gitti. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum. Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum. En büyük zenginlik sevgi saygı. En büyük zenginlik paylaşmasını bilmek, konuşabilmek."