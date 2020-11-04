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    • 04.11.2020 23:02
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    inde kaç bina hasar gördü? Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı

    'de meydana gelen 6,6'lık de hasar gören binalara ilişkin veriler açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 214 "acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık" bina, 201 "orta hasarlı" bina, 1431 "az hasarlı" bina tespit edildi.

    İzmir depreminde kaç bina hasar gördü?

    'de meydana gelen 6,6'lık de hasar gören binalara ilişkin veriler açıklandı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , Twitter hesabından depremden sonra İzmir genelinde yürütülen hasar tespit çalışmalarında elde edilen son verileri paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu.

    Kurum'un paylaşımına göre, çalışmalarda, 214 "acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık" bina, 201 "orta hasarlı" bina, 1431 "az hasarlı" bina tespit edildi. İncelenen 25 bin 36 binanın "hasarsız" olduğu görüldü.

    Bağımsız bölüm hasar tespitinde ise 3 bin 761 "acil yıkılacak", "ağır hasarlı ve yıkık", 3 bin 274 "orta hasarlı", 21 bin 460 "az hasarlı" bağımsız bölüm belirlendi, 141 bin 131 bağımsız bölümde ise hasar bulunmadı.

    "VATANDAŞLARIMIZI SAĞLAM VE GÜVENİLİR KONUTLARINA KAVUŞTURACAĞIZ"
    Bakan Kurum, "İzmir'de uzman ekiplerimizce devam eden hasar tespitlerimizi en kısa sürede bitirmek suretiyle şehrimizde hızla deprem dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızı sağlam ve güvenilir konutlarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

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