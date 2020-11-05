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    • Yaşam
    • 05.11.2020 Gazete
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    Eski sevgili dehşet saçtı! ’da kuaförlük yapan Rus asıllı 'ya dayak...

    Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför (39), iki yıl önce tanıştığı Vehbi S. (38) ile sevgili oldu. Genç kadın, uyuşturucu kullanan erkek arkadaşından ayrıldı. Bu durumu kabullenemeyen Vehbi S. 29 Ekim'de kuaförü bastı. Camları kırdı. Telefonunu kırdığı kadına da şiddet uyguladı. O anlar saniye saniye kaydedildi

    Anna’ya dayak!

    Eski sevgili dehşet saçtı. Olay Antalya'da yaşandı. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova (39), iki yıl önce tanıştığı Vehbi S. (38) ile sevgili oldu. Genç kadın, uyuşturucu kullanan erkek arkadaşından ayrıldı.

    Bu durumu kabullenemeyen Vehbi S. 29 Ekim'de kuaförü bastı. Camları kırdı. Telefonunu kırdığı kadına da şiddet uyguladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Orekhova, "71 yaşındaki annem ve 9 aylık kızıma zarar verebilir. Dışarıya çıkmaya korkuyoruz" dedi.



    Anna Orekhova, eski sevgilisinden şikayetçi oldu.
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    Haberler Yaşam Eski sevgili dehşet saçtı! Antalya’da kuaförlük yapan Rus asıllı Anna Orekhova'ya dayak...