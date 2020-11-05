Eski sevgili dehşet saçtı. Olay Antalya'da yaşandı. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova (39), iki yıl önce tanıştığı Vehbi S. (38) ile sevgili oldu. Genç kadın, uyuşturucu kullanan erkek arkadaşından ayrıldı.