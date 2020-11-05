Eski sevgili dehşet saçtı. Olay Antalya'da yaşandı. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova (39), iki yıl önce tanıştığı Vehbi S. (38) ile sevgili oldu. Genç kadın, uyuşturucu kullanan erkek arkadaşından ayrıldı.
Bu durumu kabullenemeyen Vehbi S. 29 Ekim'de kuaförü bastı. Camları kırdı. Telefonunu kırdığı kadına da şiddet uyguladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Orekhova, "71 yaşındaki annem ve 9 aylık kızıma zarar verebilir. Dışarıya çıkmaya korkuyoruz" dedi.
Anna Orekhova, eski sevgilisinden şikayetçi oldu.