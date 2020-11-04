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    • 04.11.2020 09:31
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    • 04.11.2020 09:31
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    Yol verme sında sopalarla saldırdılar

    'de "yol verme tartışması" kısa sürede sopalı ya dönüştü. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, etraftakilerin araya girmesi sonrası kavga sona erdi.

    Yol verme kavgasında sopalarla saldırdılar

    Kadıköy'de trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Söğütlüçeşme Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Tartışma anda sopalı kavgaya dönüştü.

    Kavgaya tarafların arkadaşları da katılınca ortalık karıştı. Otomobildekiler ellerindeki sopalarla minibüse de vurarak zarar vermeye çalıştı. Sopalı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Otomobil sürücüsü ve arkadaşı kavgadan sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Trafikteki sopalı kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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