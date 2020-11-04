Yol verme kavgasında sopalarla saldırdılar

Kavgaya tarafların arkadaşları da katılınca ortalık karıştı. Otomobildekiler ellerindeki sopalarla minibüse de vurarak zarar vermeye çalıştı. Sopalı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Otomobil sürücüsü ve arkadaşı kavgadan sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Trafikteki sopalı kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.