Türkiye'de son günlerde 'kaçak içki' veya 'sahte içki' sebebiyle hayatını kaybedenler konuşuluyor. Sadece İzmir'de 9 Ekim ile 23 Ekim arasında 30 kişi bu yüzden hayatını kaybetti. İstanbul'da ise ekim ayında 49 alkol zehirlenmesi meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti. 9 kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor. Son olarak Bodrum'da 3 kişi aynı sebepten hayatını kaybetti. Hürriyet'in haberine göre; Bodrum'daki ölümlerin izini süren jandarma, İzmir'de bu içkileri üreten bir şebekenin izine ulaştı. Bodrum bağlantıları gözaltına alındı. İzmir ve İstanbul'daki ölümlerin de bu şebekenin sattığı alkoller yüzünden olması ihtimali üzerinde duruluyor.

"BAKKAL HAYATİ"

Bodrum Gündoğan'da yaşayan Yelda Dağıtman 10 Ekim'de, Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yanık ve Semran Çilek Başkurt ise 12 Ekim günü evlerinde baygın vaziyette bulundu. Acilen hastaneye kaldırıldılar ancak kaçak içkiden zehirlendikleri anlaşılan üç kişi hayatlarını kaybetti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, jandarma ekipleri kaçak içkilerin İzmir'de hazırlandığını ve 'dağıtıcı' konumundaki iki kişi tarafından Bodrum'a getirilerek pazarlandığını belirledi. Çömlekçi mahallesindeki 'Bakkal Hayati' adlı kişi vasıtasıyla bu içkilerin satıldığı tespit edildi.