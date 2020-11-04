Doğru beslenerek hücrelerinizi koruyup yaşlılığın etkilerinden kurtulabilirsiniz. Bunun için Avustralya'nın en ünlü beslenme uzmanı olan Sussie Burrell'in tavsiyelerine kulak verin. İşte Burrell'den TAKVİM'e özel açıklamalar:

KEK VE MEYVE SUYU:

Paketlenmiş gıdalardan uzak durun. Özellikle kek ve meyve sularını asla tüketmeyin. Çünkü bunların içindeki kimyasal maddeler hücrelerin erken yaşlanmasına yol açar.

HAZIR ÇORBA: Asla içmeyin. Çünkü çorbaya tat vermek için hazır çorbaların içerisinde TBHQ bulunur. Tersiyer bütil hidrokinon olarak bilinen bu koruyucu madde, petrol yan ürünüdür ve genellikle antioksidan olarak bilinir. Ancak sentetik kimyasal içerdiği için vücuda oldukça zararlıdır. Bu koruyucunun sadece 5 gramı bile ölümcül olabilir

LATTE: İçindeki kimyasal krema ve tatlandırıcılar hücreleri öldürür. Özellikle cildi elastikiyetini veren kollajeni bitirir. Bu da yaşlanmayı hızlandırır.

BİTTER ÇİKOLATA: Yoğun kakaosu uykuyu önler. Strese yol açar. Bunun sonucu da yorgun bir cilttir.

BU BESİNLERİ TÜKETİN:

MUZ: Zengin besin kaynağına sahiptir. Muzda kas gevşemesine yardımcı olan potasyum ve magnezyum bulunur. Bu da kötü hücrelerle savaşır.

SÜT: Vücutta serotonin üretilmesine yardımcı olan amino asit triptofanın kaynağıdır. Serotonin, vücudu doğal olarak sakinleştiren ve uykuya dalmaya yardımcı olan bir 'nörotransmiter'dır.

FINDIK: Özellikle E vitamini açısından çok zengindir. Bu da kırışıklıklara karşı birebirdir.

YARIN: MUCİZE MİNERAL MAGNEZYUM

BESLENME UZMANI SUSSIE BURRELL - AKLIMI SEVEYİM AKLIMI

HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL