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    • Yaşam
    • 03.11.2020 15:19
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    • 03.11.2020 15:19
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    merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

    merkezli 2 ilde na yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız 6 tabanca ve 7 av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, bin fişek ile silahlara ait çeşitli parçalar ele geçirildi.

    DHA
    Evlerini cephaneye çevirmişler!

    Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep ve 'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, kaçak silah imalatı ve satışı yaptığı gerekçesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı.

    Zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız 6 tabanca ve 7 av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, bin fişek ile silahlara ait çeşitli parçalar ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı