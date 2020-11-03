Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep ve Adıyaman'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak silah imalatı ve satışı yaptığı gerekçesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız 6 tabanca ve 7 av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, bin fişek ile silahlara ait çeşitli parçalar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.