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    • 03.11.2020 15:32
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    'de cani koca katliam yaptı! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürdü

    'de boşanma aşamasında olan bir adam eşi ile birlikte kayınvalidesi ve baldızını öldürdükten sonra intihar etmeye kalkıştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, başından ağır yaralanan zanlı Gültekin Ç. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA
    Mersin'de katliam! Cani koca 3 kişiyi öldürdü

    Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile birlikte kayınvalidesi ve baldızını öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahsın, daha önce mahkeme kararı ile 30 gün evden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, Gültekin Ç. adlı şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Gülser Ç.'nin kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki kayınvalidesi Nuran Altunay'ın evine gitti. Burada eşi ve eşinin ailesiyle tartışan Gültekin Ç., üzerinde taşıdığı tabancayla boşanma aşamasındaki karısı ile birlikte kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz'ı vurarak öldürdü.

    Zanlı, aynı silahı başına ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Duyulan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 3 kadının da olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, başından ağır yaralanan zanlı Gültekin Ç. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Zanlı hakkında boşanma aşamasındaki eşinin, 22 Haziran tarihinde Aile İçi Şiddet Bürosuna müracaat etmesi üzerine 30 gün süreyle evden uzaklaştırma kararı alındığı, ancak çiftin kendi isteği ile mahkemeye dilekçe vermesi üzerine tedbirin 3 Temmuz tarihinde kaldırıldığı öğrenildi.
    Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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