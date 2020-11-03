İzmir'de balık tutmak için kayıkla göle açılan iki kişiden biri kayıklarının alabora olması sonucu gölde kayboldu. Boğularak hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni İzmir İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) tarafından sonar cihaz kullanılarak çıkarılırken diğer kişinin ise kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştığı öğrenildi.



İzmir'in Selçuk ilçesi Barutçu Mahallesindeki Çatal Gölünde bir şahsın kayıktan düşerek kaybolduğu ihbarı alınması üzerine olay yerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Selçuk Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde yapılan ilk incelemede H.K. ve V.K. isimli şahısların, balık tutmak amacıyla bindikleri kayıkların alabora olması sonucu göle düştükleri, H.K. isimli şahsın kendi imkanlarıyla gölden çıktığı ancak V.K. isimli şahsın gölden çıkamayarak kaybolduğu öğrenildi.



Gölde kaybolan şahsı kurtarmak için Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Kurbağa Adam Timi ve İtfaiye SAK Timi koordineli olarak gölde ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Gölde kaybolan V.K.'nın cansız bedeni Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi tarafından sonar cihaz kullanılarak bulunarak gölden çıkarıldı. S.K.'nın cansız bedeni muayene ve otopsi için Selçuk Devlet Hastanesine sevk edildi.