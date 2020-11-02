Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Resmen duyuruldu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. İstanbul ekibi resmi sitesinden, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu. 51 yaşındaki teknik adam bu sezon Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'de 7 maça çıktı. Altıparmak bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.