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    • 02.11.2020 17:00
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    Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Resmen duyuruldu

    Son dakika haberi... Süper Lig'de son olarak Trabzon'u mağlup eden 'da flaş bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, teknik direktör ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Resmen duyuruldu

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. İstanbul ekibi resmi sitesinden, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu. 51 yaşındaki teknik adam bu sezon Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'de 7 maça çıktı. Altıparmak bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

    İşte o açıklama:
    Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

    Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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