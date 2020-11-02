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    • 02.11.2020 08:42
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    • 02.11.2020 08:42
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    : ’da iki katlı binada korkudan

    haberi... ’da iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    İki katlı binada korkudan yangın
    , merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 2 katlı binada dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri ise yangına müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
    Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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    Haberler Yaşam Son dakika: Bursa’da iki katlı binada korkudan yangın