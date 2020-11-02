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    • 02.11.2020 09:16
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    SON DAKİKA: 'de enkaz altından 65 saat sonra bir köpek sağ olarak çıkartıldı

    Son dakika haberine göre, 'de meydana gelen den 65 saat sonra Ares isimli bir köpek, ekipler tarafından canlı olarak çıkartıldı. Serum takılan köpek tedavi altına alınırken, köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan kadın duygu dolu anlar yaşadı.

    İHA
    65 saat sonra bir köpek sağ olarak çıkartıldı
    Merkez üssü 'in Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki in ardından 65 saat sonra sevindirici bir haber daha geldi. Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında bir köpeğin canlı olduğunu fark etti. Bölgede çalışmaları yoğunlaştıran ekipler köpeği sağ olarak enkazdan çıkarttı.






    Ares isimli olduğu öğrenilen köpeğin sahibi Gizem İleri'ye haber verilmesinin ardından köpeğe veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapıldı. Serum takılan köpek tedavi altına alınırken, köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan kadın duygu dolu anlar yaşadı.


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