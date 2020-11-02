MAVİ DOLUNAY VE İZMİR DEPREMİ

Beklenmedik olayların tetikçisi olarak karşımıza çıkan bu tutulma, bir anlamda tabiatın başkaldırması anlamına da geliyor. Yeryüzü gökyüzünden gelen sert etkiler altında ve bu durum dünya siyasetinden insan ilişkilerine kadar her şeyi dönüştürüyor.

TOPRAK burcu Boğa'da Uranüs geri giderken, Dolunay da Boğa burcunda gerçekleşti.

Uranüs'le kavuşum yaptı. Değişik ve beklenmedik olayların tetikçisi olan bu tutulmaya bir anlamda 'tabiatın baş kaldırması' da diyebiliriz.

SERT bir Mars ve Plüton, Jüpiter ve Satürn etkisi son depremi körükledi. Mavi ay deprem haberciliğinden çok, gökyüzünü gerginleştirdi.



YÜZLEŞME ZAMANI

MARS ve Venüs zıtlaşarak insanların birbirlerine olan gerçek duygularını ortaya çıkardı.

Bu durumu tanımlayacak en doğru kelime yüzleşme olacaktır.

Hemen hatırlatalım: Bu gezegen yüzleşmeleri daha da sürecek.

Özellikle Kasım ayında bu etki daha da artacak. 30 Kasım'da İkizler'de bir ay tutulması gerçekleşecek ve bu tutulma gerçekleri daha çok ortaya çıkaracak.