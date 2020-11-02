Eşine az rastlanır bir yılın son virajlarını bütün insanlık olarak vermeye çalışırken toprağın sabit burcunda gerçekleşecek bu dolunay global firmaların kaderini de yakından ilgilendiriyor. Finansal açıdan yenilenme çabası içerisinde olan ya da yeniden yapılanma içerisinde giren firmalar devrim niteliğinde kararlarını açıklayabilirler. 2020 yılının pandemisiyle sıkışıp yeni bir düzene ayak uydurmak isteyen bu markalar ise dolunayın önderliğinde bir bir açıklayacaklar yeniliklerini.
1965 kuruluşlu gıda ve içecek şirketi Pepsi alacağı yeni kararları ile çehresini değiştirebilir.
Akaryakıt sektöründe uzun zamandır olan 1992 kuruluşlu Opet'in yeni kararlarını da Dolunay'ın Boğa burcunu ziyaretinde konuşabiliriz.
1989 yılında kurulan ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'da eğitim alanında yeni düzenlemeleriyle adından söz ettiren isimler arasında olabilir.
Boğa Burcundaki Dolunay'dan Etkilenecek Burçlar;
Boğa, Akrep, Kova, Aslan
Boğa Burcundaki Dolunay'dan Etkilenecek Yıllar;
1988'in ikinci yarısında doğanlar (Mars'ı Koç olanlar)
1968 ve 1975 yılında doğanlar (Chiron'u Koç olanlar)
Boğa Burcundaki Dolunay'da Hayatı Değişecek Burçlar
Boğa, Oğlak
Söylesene Dolunay Türkiye'yi Neler Bekliyor?
Dolunay Boğa burcunu misafir ederken Türkiye'nin de burcuyla karşıtlık yapıyor. Bu karşıtlık ise ülkemizin dış politikasını yakından ilgilendiriyor. Öyle ki Türkiye dış politikasında keskin manevralar yaparken takındığı tavırlar da değişim gösterebilir. Dolunay, dış politikada etkin bir Türkiye göreceğimizi işaret ediyor. Boğa burcunda gerçekleşen bu Dolunay ülkemizin dış politikasını etkilerken toplumsal alanda da ''vay be'' dedirten gelişmelere tanıklık edebiliriz.
MAVİ DOLUNAY VE İZMİR DEPREMİ
Beklenmedik olayların tetikçisi olarak karşımıza çıkan bu tutulma, bir anlamda tabiatın başkaldırması anlamına da geliyor. Yeryüzü gökyüzünden gelen sert etkiler altında ve bu durum dünya siyasetinden insan ilişkilerine kadar her şeyi dönüştürüyor.
TOPRAK burcu Boğa'da Uranüs geri giderken, Dolunay da Boğa burcunda gerçekleşti.
Uranüs'le kavuşum yaptı. Değişik ve beklenmedik olayların tetikçisi olan bu tutulmaya bir anlamda 'tabiatın baş kaldırması' da diyebiliriz.
SERT bir Mars ve Plüton, Jüpiter ve Satürn etkisi son depremi körükledi. Mavi ay deprem haberciliğinden çok, gökyüzünü gerginleştirdi.
YÜZLEŞME ZAMANI
MARS ve Venüs zıtlaşarak insanların birbirlerine olan gerçek duygularını ortaya çıkardı.
Bu durumu tanımlayacak en doğru kelime yüzleşme olacaktır.
Hemen hatırlatalım: Bu gezegen yüzleşmeleri daha da sürecek.
Özellikle Kasım ayında bu etki daha da artacak. 30 Kasım'da İkizler'de bir ay tutulması gerçekleşecek ve bu tutulma gerçekleri daha çok ortaya çıkaracak.
GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR
BU tür tutulmaların iyi yönü olarak insanlar birbirlerini daha iyi tanırlar ve karşılıklı yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu görürler. Geçmişe baktığımız zaman, ay ve güneş tutulmalarında hep insanlık savaşları çıkmış ve ülkeler arası misyonerlik çalışmaları ön plana çıkmıştır.
DOLUNAYIN etkileri 2 gün önce ve daha sonraki 2 hafta içinde ortaya çıkar ve Doğal afetlerin de habercisi olan ay tutulmalarını tetikler. Sakin olmalıyız.
GÜDÜMLÜ deprem yaratmak, fay katmanlarını zorlamak, iklimleri değiştirmek ve insanları yaşadıkları yerden uzaklaştırma gibi farklı yöntemlerle; Dünya'nın yeni savaş ve oluşumların sınırında olduğunu ve bu tutulmanın dünya savaşlarını körükleyebileceğini ve kasım ayı ve 2021 yılındaki olayların başlangıcı olduğunu söyleyebilirim.
2020 BİTMEDEN PEK ÇOK AFET DAHA YAŞANABİLİR
İZMİR Bir Başak burcu ve yöneticisi Merkür geri giderken, bu depremin olasılığını tetiklemede Mavi Dolunay'ın çok fonksiyonu yok aslında. Bu tutulmanın Uranüs'ün beklenmeyen etkilerini tetiklediğini ve özellikle toprak unsurlarının bu durumu ortaya çıkardığını söylemek mümkün. Ne yazık ki Oğlak'taki Plüton, Jüpiter ve Satürn bir arada yeryüzüne bomba gibi düşerek yıl bitmeden birçok afeti daha ortaya çıkaracak gibi görünüyor.
SAKİN KALMALIYIZ
PEKİ ne yapabiliriz? Aslında sakin olmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Gökyüzü karmakarışık ve insanlıktan çok, onların kendi matematiği içinde yaptığı hareketler önemli.