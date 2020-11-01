





"KARDEŞİM ÖLDÜ İTFAİYE AMCA"

İdil'in hemen yanı başında kardeşi İpek'ın olduğunu anlatan Alaca, "İdil, kardeşim var, öldü dedi. Kardeşi ile yan yanalardı. Kardeşi öldüğünde onu izlemiş. İdil sırt üstü yatıyordu, sol tarafında kardeşi İpek oturur vaziyetteydi. İdil, 'kardeşim yaşıyordu ama son zamanlarda ses gelmiyordu' dedi bize. İdil'in 'İtfaiye amca kardeşim öldü' demesi yüreklerimizi sızlattı. Büyük bir ihtimal bugün ölmüş kardeşi" dedi.



Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi grup amiri Bahadır Kuş ise "İdil'in yerini tespit etmek için o bölgeye yoğunlaştık. Manisa itfaiyesi ile birlikte ses gelen yere yoğunlaştık. Sonra ben içeri girerek sohbet şeklinde İdil'le konuşmaya çalıştım. İdil'i sağlıklı ve diri tutmak için. Bunlar ekip işi beraber ortaklaşa hareket ederek sağ salim sağlık ekiplerine teslim ettik. Mutluyuz, uzun saatler sonrası bir insanı canlı olarak çıkarmak, tamda umutların tükendiği anda İdil'i sağ salim çıkarmak hepimizi sevindirdi. Çalışan tüm ekiplere deşarj gibi oldu. İnşallah enkaz altındaki diğer vatandaşlarımızda sağ salim enkaz altından çıkar. İzmir'imize geçmiş olsun. Türkiye'mize geçmiş olsun. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın. 2 saat uzun bir süre bende onunla aynı tünelde olduğumu onunla beraber çıkacağımı söyleyerek İdil'i diri tutmaya çalıştım. Enerjimiz tam bitmek üzereyken hepimize arama kurtarma ekiplerine güç verdi, gayretimiz arttı. İdil'in bilinci açıktı ama artık yorgun düşmüştü. Onu uyutmamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Çocuk odası ve çalışma odası olarak kullandığı yerde tekli koltuk şeklinde çekyat vardı. Üzerine kapanmış çekyat ve üzerinde kat ve kat beton yığını vardı. Ona Rabbim orda bir yaşam üçgeni oluşturmuş ve 3 günün sonunda İdil'i kurtardık" dedi.













Sedye yardımıyla ambulansa bindirilen İdil'in, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldüğü ve tedavi altına alındığı sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

